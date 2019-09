Mertens-Napoli, il belga ha uno speciale primato nell’attuale Serie A: nessuno come Dries, i dettagli

Notizie Calcio Napoli - Magari non sarà ancora l’uomo che ha segnato più gol nella storia del Napoli, però nel frattempo Dries Mertens è titolare di un altro primato come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Con 85 gol tutti tinti d’azzurro, Dries è il giocatore dell’attuale Serie A che più d’ogni altro ha segnato con la stessa maglia in campionato. Più di Quagliarella, che insegue a 74 reti blucerchiate, e Immobile, 69 graffi da aquila biancoceleste. Al terzo posto di questa classifica ci sarebbe l’Higuain napoletano con 71 gol, ma ora è alla Juve, e a meno di clamorosi stravolgimenti astrali non tornerà da queste parti per migliorare i suoi numeri. Alle spalle di Mertens, Quagliarella, il Pipita, Immobile, Belotti (64), Dzeko (63), i colleghi Callejon (61) e Insigne (60), Berardi (58) e Dybala (57)”