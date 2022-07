Futuro Mertens, CorSport: è tornato a Napoli e non ha fretta di salutare i tifosi, ecco quali offerte valuta

Notizie Napoli calcio. Dries Mertens è alla ricerca di una nuova avventura calcistica dopo l'addio al Napoli. Il centravanti belga ha sperato fino alla fine in un colpo di scena nella trattativa con De Laurentiis, ma il miglior marcatore all-time degli azzurri ha dovuto desistere ed ora si guarda intorno.

Ieri Mertens è tornato a Napoli, nella sua splendida casa di Palazzo Donn' Anna, in attesa di conoscere il proprio futuro. Ecco quanto scritto in merito dal Corriere dello Sport:

L'attaccante belga è tornato a casa, è stato intravisto mercoledì all'aeroporto e poi sul terrazzo accanto alla moglie e al figlio Ciro appena tornati a Napoli mentre si godevano il panorama al tramonto. De Laurentiis pochi giorni fa ha ufficializzato l'addio di Mertens che non ha accettato la proposta annuale da 2,4 milioni per restare. Nessuna intesa tra i due e ora il belga valuta diverse proposte soprattutto dall'estero ma ascolta anche interessi italiani. Si è preso ancora qualche settimana di tempo per decidere, non ha fretta di scegliere la sua prossima destinazione e non ha fretta neppure di salutare i suoi tifosi.