Mertens-Napoli, CorSport: si riapre la porta per il ritorno in azzurro

Notizie Napoli calcio. Dries Mertens è ufficialmente libero dal contratto con il Napoli. Dal primo Luglio è infatti terminato l'accordo tra il miglior marcatore della storia azzurra ed il club di De Laurentiis. Ad oggi, però, i tifosi non perdono le speranze e sperano ancora in un colpo di coda che possa portate il belga a continuare la sua avventura in maglia azzurra.

Mertens Napoli

Mertens-Napoli, clamoroso ritorno di fiamma?

Ieri la redazione di Sky Sport ha parlato di un riavvicinamento tra Mertens ed il Napoli, notiza confermata quest'oggi anche dal Corriere dello Sport. Il quotidiano ha ribadito come le vie del mercato siano infinite e non è da escludere che si possa riaprire la porta per un clamoroso ritorno del belga in azzurro.