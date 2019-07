Mertens mattatore a Capri, gioca a calcio per strada e invita 4 ragazzini a cena: "Vi aspetto per la grigliata"

Ultimissime calcio Napoli - Dries Mertens mattatore a Capri: gioca a calcio per strada. La collega Monica Scozzafava sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno parla del break sull'isola dell'attaccante belga.

Si è campioni anche di simpatia, sensibilità e umiltà. E Dries Mertens non smette di dare prova di ciò. A Capri in vacanza per pochi giorni dopo un lungo ritiro in Trentino e una trasferta a Edimburgo, dove il Napoli ha battuto il Liverpool in amichevole per 3-0, ha lo spirito libero e la voglia di accontentare un bambino che davanti a un negozio gli chiede quattro scambi con il pallone. Sorride, Mertens. Sempre. Prende il Super Santos e inizia a scambiare passaggi. Il ragazzino resta incantato, mai avrebbe immaginato che il campione del Napoli, la sua squadra del cuore, si fermasse con lui e lo trattasse quasi come un fratellino. Attorno a Dries si crea un nugolo di ragazzini, lui non si scompone: foto e selfie, senza risparmio. Poi che fa? Si diverte talmente tanto che chiede ai quattro ragazzini di raggiungerlo a cena nella villa che ha preso in affitto con alcuni amici in via del Faro. «Vi aspetto, ragazzi. Facciamo una grigliata, se venite sarete i benvenuti». A bocca aperta e con la testa tra le nuvole, così restano i piccoli tifosi di fronte a un invito inaspettato e assolutamente inedito, se consideriamo da chi e come è stato fatto. Nessuno ovviamente si è presentato nella casa caprese di Mertens, ma il gesto gli è valso la stima, forse anche l’affetto, di quattro bambini che avevano realizzato un sogno. E’ successo ieri mattina a Marina Piccola, all’uscita di un negozio di souvenir dove Dries era entrato per acquistare dei regali. La voce sull’invito si è diffusa in pochi minuti e l’attaccante belga si è guadagnato la simpatia anche di chi lo conosceva poco o dei ragazzini tifosi di altre squadre. A Capri per due giorni di relax sono passati anche Lorenzo Insigne e Alex Meret. Anche a loro è capitato di firmare autografi e fare selfie, ma Dries Mertens è stato eletto campione assoluto di simpatia. I commercianti di Marina Piccola concordi: «Da queste parti sono passati tanti calciatori più o meno famosi, nessuno però così umile e sensibile come Mertens».