Mertens insegue Hamsik, Gazzetta: "Un gol contro l'Inter lo porterebbe al terzo posto in classifica"

Quella di stasera contro l'Inter può essere l'occasione per Dries Mertens di arrivare al terzo posto nella classifica cannonieri del Napoli. Gli basta solo un gol per agguantare Sallustro a 108 reti. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive:

"Ci proverà, Dries Mertens, ad accorciare le distanze da Marek Hamisk che è tutto solo, lassù, in cima alla classifica dei marcatori di tutti i tempi del club. S’è fermato a 123 reti, l’ex capitano, prima di iniziare la nuova avventura in Cina. Alle sue spalle, c’è ancora Diego Maradona, fermo a quota 115, mentre il terzo posto è di Attila Sallustro (108) che questa sera potrebbe essere raggiunto dall’attaccante belga. Gli basterà segnare un gol all’Inter per sistemarsi al terzo posto e preparare, poi, l’assalto al primo dove s’è sistemato l’ex compagno, ora in Cina. È improbabile, in ogni modo, che la rincorsa possa completarsi nel corso di questa stagione, quando mancano appena due giornate alla fine del campionato. Ma Mertens ha il vantaggio di poter continuare la sua esperienza napoletana"