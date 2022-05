Mertens firma il rinnovo? Gazzetta: ecco cosa trapela da chi frequenta Dries

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive cosa trapela sul futuro di Mertens da chi gli sta intorno. L'incontro con De Laurentiis a Capri non c'è stato ed il contratto scade il prossimo 30 giugno.

Ecco cosa scrive Gazzetta su Mertens

"Chi sta intorno alla famiglia Mertens, racconta di un uomo che ancora non ha chiaro il proprio futuro, al di là del suo sventolato legame con la città di Napoli. E bisogna vedere se davvero il club vuole rinnovare il contratto al proprio goleador. Intendiamoci è legittimo avere programmi diversi e dirsi addio, ma De Laurentiis con quella visita di aprile aveva dato un segnale chiaro sulla volontà di proseguire insieme. A meno che non fosse solo una mossa per distendere l’ambiente, visto che si era dopo il crollo di Empoli, con un punto conquistato dal Napoli in 3 partite quando doveva correre per lo scudetto. Il tempo chiarirà meglio".