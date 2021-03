Mertens ed Osimhen rientrano, Tuttosport: Gattuso gli chiederà di restituirgli con gli interessi quanto non hanno potuto fare nel periodo di assenza

Ultime calcio Napoli - I rientri di Mertens e di Osimhen, i due bomber sui quali il Napoli aveva puntato per vivere un campionato ad inseguire le due candidate allo scudetto, Inter e Juventus, aiutano il club azzurro secondo quanto racconta Tuttosport.

“Il belga con il Benevento ha segnato una rete che gli mancava dal 29 novembre, nelle due sfide successive è stato impiegato in maniera ridotta per mancanza di condizione. Anche Osimhen è tornato e Gattuso lo ha spedito in campo contro il Bologna negli ultimi 37 minuti. Gli infortuni hanno frenato lo slancio che il Napoli aveva preso nella prima parte della stagione e ora Ringhio chiederà loro di restituirgli con gli interessi quanto non hanno potuto fare nel periodo di assenza”