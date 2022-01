Mertens: "Ecco cosa dissi a Sarri quando mi piazzò centravanti. Higuain? Non ha eguali, fu un mostro con noi"

Napoli calcio - Dries Mertens al Corriere dello Sport racconta il suo ricordo di Higuain e quando Maurizio Sarri decise di metterlo centravanti e non più ala.

Il più grande con il quale ha giocato?

"L’Higuain dei 36 gol non ha eguali. Io sono compagno in Nazionale di De Bruyne e di Lukaku, che rappresentano eccellenze. Ma il Pipita di quella stagione faceva di tutto e giocava per la squadra. Fu un mostro".

Quando Sarri la lanciò come centravanti, cosa gli disse?

"Vado anche in porta. Perché io in panchina ci sto male. La sorte quella volta fu carogna con Milik, al quale auguro tutte le fortune che merita. Giocatore fortissimo. Ma si fece male, lui che era l’erede del Pipita, e così mi ritrovai là in mezzo. Non è andata male, vero?".