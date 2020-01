Mertens e Koulibaly saltano la Juve, Il Mattino: Gattuso dovrà fare a meno di loro, ma recupera altri due tasselli

Ultime calcio Napoli - L'evento di domenica, la gara contro la Juventus, non riesce a risvegliare Ciro Mertens, non riesce a rassodare i suoi muscoli divenuti tutto d'un tratto di seta. La condizione esistenziale e atletica del belga non è mutata in queste ore, in questa vigilia da batticuore che separa dalla notte del ritorno a Napoli di Maurizio Sarri, il tecnico che lo ha consacrato goleador: alza ancora una volta bandiera bianca Dries e non c'è bisogno di attendere la vigilia per capire che non ci sarà.

Fumata nera, Koulibaly e Mertens non ce la fanno per la Juventus

Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino:

"E nulla da fare anche per Koulibaly che, se tutto va bene, potrà riaggregarsi al gruppo a inizio della prossima settimana. Gli esami di ieri mattina fanno frenare i medici, che temono una disastrosa ricaduta. Insomma, trovandosi in ballo, gli unici che hanno qualche chance di ballare, perché muoiono dalla voglia, sono Allan e Makismovic. E Gattuso ha ragione di essere ottimista solo per il brasiliano, anche se il serbo potrebbe ritagliarsi uno spazio, magari partendo in panchina".

