Il Mattino - I calciatori temono ulteriori ritorsioni da parte di ADL: Mertens e Callejon sul piede di guerra, possono andar via a gennaio

Venerdì è previsto un incontro tra il patron Aurelio De Laurentiis e la squadra per provare a chiarire la situazione dopo le multe comminate dalla società ai danni del calciatori. L'edizione odierna de Il Mattino scrive:

"Per molti, l’impressione è che la furia di De Laurentiis potrebbe non fermarsi qui: e che quindi, nelle prossime settimane, si potrebbero avere altre ritorsioni, con la richiesta danni per i diritti di immagine e magari anche altre ripercussioni. Se c’è da iniziare un braccio di ferro, meglio iniziarlo subito. Chiaro che sul piede di guerra sono Mertens e Callejon: contratto in scadenza e in pratica hanno poco da perdere da questo conflitto. Magari, con l’offerta giusta, possono andare via già a gennaio".