Mertens deve riprendere il volo, intanto si è goduto un po' di relax a Capri [FOTO]

Napoli Calcio - Si è messo subito alle spalle il pareggio condito dalla bruttissima prestazione contro il Cagliari. Dries Mertens ha provato a staccare la spina per 24, dimenticare il calcio e dedicarsi ad altro. Ecco perché già nella serata di domenica si è trasferito a Capri dove ha trascorso la notte con sua moglie Kat e la loro inseparabile cagnolina Juliette.

Come riporta Il Mattino:

“Nella tarda mattinata di ieri, in compagnia anche di Petagna e Fabian Ruiz, una bella gita sul monte Solaro (600 metri di altezza), raggiunto a bordo della seggiovia di Anacapri. Ad accoglierlo la padrona di casa, l'avvocato Francesca Coppi, prima della visita alla «Canzone del cielo» e al belvedere. Per concludere la mattinata la discesa a piedi nella Valle di Cetrella dove i turisti solitamente si fermano per ammirare il panorama sui due Golfi e consumare un pranzo al sacco. Il rientro in città è avvenuto solo in serata, giusto il tempo per farsi trovare pronti per l'allenamento di oggi. Gattuso dovrà cercare di ritrovare il miglior Mertens per questo finale di stagione, toccare le corde giuste e motivarlo. Cercare di fargli anche accettare questo ruolo da vice-Osimhen. Perché da quando Zielinski si è preso il posto di trequartista, Mertens è scivolato alle spalle del nigeriano nelle gerarchie della centravanti”.