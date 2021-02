Mertens bestia nera del Benevento: media gol da record

Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "Mertens non sarà al top della condizione, però oggi è quasi certo che giocherà titolare, così come non gli capitava dal 16 dicembre, quando al 16’ di Inter-Napoli fu costretto ad uscire per una brutta distorsione alla caviglia sinistra. Sono trascorsi 74 giorni da allora ed il Napoli è passato dal secondo posto in classifica (a -3 dal Milan capolista) all’attuale settimo, con un -4 dalla zona Champions. Per Dries sarà la presenza numero 250 in serie A e il Benevento è una delle due squadre, con il Pescara, contro cui l’attaccante belga ha una media-gol superiore ad una rete a partita: 4 in 3 gare ai giallorossi. Battendo i sanniti, gli azzurri aggancerebbero nuovamente la Lazio a quota 43, in attesa di conoscere il risultato di Roma-Milan, con l’auspicio che possa esserci un pareggio"