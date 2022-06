Il Mattino - Mertens-Napoli, è addio! Domani sarà svincolato, ADL ha rifiutato ultima proposta

Notizie Napoli calcio. Nessun lieto fine per Dries Mertens ed il Napoli. La storia d'amore tra il club ed il proprio miglior marcatore di sempre è destinata a finire domani. Il rinnovo con il presidente De Laurentiis non è arrivato e per questo motivo le strade di separeranno.

Mertens Napoli

Mertens-Napoli, niente rinnovo

Mertens è ad un passo dall'addio al Napoli, nonostante la sua voglia di restare anche a condizioni economicamente sfavorevoli rispetto a quelle attuali. Come riporta Il Mattino, però, non si è trovata la quadra ed il club azzurro ha deciso di voltare pagina: