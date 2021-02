Meret, prestazione da urlo: titolare a soli 20 minuti dall'inizio del match, compie 4 miracoli che salvano il Napoli

Napoli Calcio - Provate ad entrare nella testa di Meret poco prima della partita. Gattuso gli ha preferito Ospina per la quinta volta di seguito, ormai non ci sono più indizi che tengano: ma quale turnover, il tecnico ha fatto la sua scelta. Il colombiano titolare e il giovane friulano riserva, questo hanno detto le cose del campo nell’ultimo mese.

Come riporta Il Mattino:

"Per quelle cose imponderabili del calcio, accade poi che durante il riscaldamento prepartita Ospina accusi un contrattempo muscolare al quadricipite di una gamba: non è una cosa di poco conto. Esattamente venti minuti prima che Napoli e Juventus scendano in campo, viene detto a Meret che sarà lui a giocare contro Ronaldo e compagni. Poichè il calcio ci sguazza a meraviglia in storie del genere, alla fine ti ritrovi con il giovanotto migliore in campo. Suoi, e tutti nel secondo tempo, i quattro miracoli che hanno tenuto i bianconeri lontano dal pareggio e consegnato al Napoli una vittoria il cui significato va ben oltre i tre punti".