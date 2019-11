Meret-Napoli, Gazzetta: è scosso per gli ultimi accadimenti, ma non cerca alibi ed è pronto a prendere per mano la squadra

Ultime Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport dà molto spazio alla sfida personale tra Donnarumma e Meret in vista di sabato prossimo. La rosea scrive sul portiere del Napoli.

"Nemmeno quel tiraccio dell’armeno Babayan ha potuto rovinargli quel momento tanto atteso dell’esordio con la Nazionale maggiore. Alex Meret se l’è gustato a Palermo e questo premio che Roberto Mancini gli ha voluto dare diventa uno stimolo ancora maggiore. «Perché io all’Europeo voglio andare e per riuscirci dovrò far bene in campionato col Napoli». Di più non può dire, il portiere friulano, perché il club continua a imporre un silenzio stampa, che tracima il buon senso, come nel caso di Elmas. Alex è rimasto colpito dagli ultimi accadimenti in casa Napoli, ma invece di cercare alibi o sfuggire dalle proprie responsabilità e già concentrato su come debba riprendersi in fretta la squadra in campionato, proprio contro il Milan. E quattro giorni dopo poi ci sarà la partita con il Liverpool, la prima ad Anfield per Meret che già all’andata risultò decisivo".