Gazzetta su Meret: i continui infortuni stanno creando più di qualche perplessità nella dirigenza napoletana

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Meret ed il Napoli calcio:

Meret

Meret-Napoli, può essere addio

"Si, facciamolo quest’investimento. In quei giorni, Aurelio De Laurentiis non ebbe perplessità, stava per garantirsi il portiere per il prossimo decennio. Giovane, di prospettiva, indicato da esperti e critici come il potenziale rivale di Gigi Donnarumma per il ruolo di numero uno della nostra nazionale. Tutto questo accadeva poco meno di due anni fa, nell’estate 2018, quando il Napoli acquistò Alex Meret dall’Udinese. Un’operazione che in qualche modo aveva assicurato al club il dopo Reina il cui addio sarebbe stato metabolizzato, così, senza rimpianti. Ventuno mesi dopo, le uniche notizie che si hanno del giovane portiere sono quelle che arrivano dall’infermeria, dal bollettino quotidiano sugli infortunati che comunica il club. Insomma, la fragilità di questo ragazzo sta creando più di qualche perplessità tra i dirigenti napoletani che, ovviamente, tenderanno a proteggere l’investimento fatto".