Meret ko, Cronache di Napoli: l’obiettivo dello staff è di riaverlo a disposizione per la trasferta di Barcellona

Ultimissime calciomercato Napoli - Il portiere del Napoli Alex Meret presenta i postumi di un trauma contusivo con edema intraspongioso intorno alla cresta iliaca sinistra, oltre a manifestare esiti distrattivi di lieve grado a carico dei muscoli obliqui. Quando tornerà a disposizione? Ne parla Cronache di Napoli:

“È necessario tenerlo a riposo e sottoporlo ad allenamenti specifici in modo tale da recuperarlo sotto l’aspetto fisico, senza creare ulteriori criticità. Un infortunio che, si spera, potrebbe essere superato in tempi abbastanza rapidi, consentendo al giocatore di tornare a disposizione per la prossima gara ufficiale del Napoli. L’obiettivo dello staff è di riaverlo a disposizione per la trasferta di Barcellona”