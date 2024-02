Meret ha lanciato un messaggio importante a Mazzarri

Napoli - Messaggio di Alex Meret a Mazzarri in vista della prossima partita del Napoli contro il Genoa. Chi sarà titolare tra lui e Gollini?

Napoli-Genoa: indizio su Meret

L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito all'alternanza dei portieri in casa Napoli:

"Il Napoli ha ritrovato Alex Meret: il numero uno friulano si sta allenando con continuità e ha lanciato un messaggio a Mazzarri in vista del match di sabato contro il Genoa. Meret è pronto e vuole tornare a giocare dal primo minuto. Non lo fa dallo scorso 29 dicembre, Napoli- Monza a Fuorigrotta, dove parò un rigore a Pessina, uscendo poi per un infortunio rivelatosi più grave del previsto".