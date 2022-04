Errore Meret, Spalletti ha preso una decisione da qui alla fine della stagione

Notizie Napoli calcio. Ospina o Meret? E da anni la domanda che ci si pone per quanto riguarda la porta del Napoli. Il portiere friulano è reduce dal brutto errore contro l'Empoli ed il club azzurro sta riflettendo attentamente in vista della prossima stagione (Ospina è in scadenza, rinnovo Meret in standby).

Meret Empoli Napoli

Meret-Ospina, la scelta del Napoli

In attesa di sciogliere le riserve sul futuro di Meret e Ospina, il tecnico Spalletti sembra aver preso una decisione per le ultime partite della stagione. Ecco quanto scritto dall'edizione odierna de Il Mattino: