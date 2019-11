Meret-Donnarumma, Gazzetta: è una rivalità che può fare solo il bene del nostro calcio. Somiglia alla lotta tra Albertosi e Zoff

Ultime Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si sofferma sulla rivalità tra meret e Donnarumma: "Poi c’è questa sana rivalità fra Donnarumma e Meret che cresce, ma che potrà far solo bene al nostro calcio. Uno un pizzico guascone, l’altro freddo e misurato. Per certi versi, per chi ha i capelli bianchi, questa concorrenza può somigliare a quella fra Albertosi e Zoff a inizio Anni 70. Col toscano che nel tempo fu chiuso in nazionale da Superdino. E siccome Alex è anch’egli friulano chissà che alla lunga non possa passare avanti a Gigio. Ma intanto la storia di sabato è quella di Milan-Napoli: vedremo chi sarà più decisivo dei due"