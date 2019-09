L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha dato voto 7 al calciomercato Napoli

"A De Laurentiis non è riuscito l’affondo per Icardi, ma ha fatto la spesa più alta di sempre per Lozano, come i 36 milioni spesi per l’affidabile Manolas. Di Lorenzo e Llorente completano il puzzle di una squadra che ha tutto per competere su tutti i fronti: senza dimenticare mai che il conteso Koulibaly è rimasto dov’è"