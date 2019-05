Mercato Napoli, rifiutati 90 mln dal Real per Koulibaly! PSG pronto a spendere la stessa cifra

Ultimissime calcio Napoli - Arriva una nuova clamorosa offerta in casa Napoli. Come riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola, il presidende Aurelio De Laurentiis ha infatti rifiutato ben 90 milioni di euro per Kalidou Koulibaly.

Il CorSport, tuttavia, rassicura tutti:

Non c’è invece proprio nulla da vedere, a meno di clamorosi colpi di scena, in merito al futuro di Koulibaly. Il difensore numero uno del campionato, probabilmente del mondo intero. Di certo il più quotato: 90 milioni di euro, per la precisione, 6 più di quelli che il Liverpool ha speso per Van Dijk, al momento leader di questa speciale classifica. Novanta milioni: cioè quanto il Real ha offerto e quanto il Psg è disposto a investire per portarlo a casa. A recapitare le proposte a De Laurentiis ci ha pensato Ramadani, il manager di Kalidou, tra l’altro titolare di una clausola da 150 milioni di euro valida esclusivamente per l’estero; la risposta del presidente: no, grazie. Koulibaly non si cede: e così Carletto non sarà costretto a incatenarsi ai cancelli del centro sportivo di Castel Volturno, come disse scherzando qualche tempo fa.