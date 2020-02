Tuttosport - Il titolo di regina del mercato d’inverno spetta al Napoli! De Laurentiis avrebbe voluto spendere più di 84,mln

Il titolo di regina del mercato d’inverno spetta al Napoli, secondo l’edizione odierna di Tuttosport.

“De Laurentiis ha investito 84,5 milioni di euro per Demme, Lobotka e Politano, portati subito alle dipendenze di Gattuso, oltre a quelli di Rrahmani e Petagna, in prestito al Verona ed alla Spal. Ed il patron avrebbe voluto fare di più, se il Verona avesse accettato di cedere Kumbulla e se l’agente di Amrabat non avesse convinto il suo assistito che Firenze è meglio di Napoli. E s. Un’operazione di mercato il club l’ha fatta anche per rinforzare la Primavera, con l’arrivo dall’Empoli dell’attaccante Bozhanaj. A conti fatti, nessuno ha speso come il Napoli in questa sessione di contrattazioni, nemmeno l’Inter che ha deciso di tenere testa alla Juventus nella corsa scudetto”