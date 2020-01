Paperone De Laurentiis, nessuno al mondo ha speso quanto il Napoli a gennaio: previsione 123 mln! [GRAFICO]

Calciomercato Napoli - E' la SSC Napoli la squadra che ha speso di più nel calciomercato invernale con 46 milioni finora (in attesa di Petagna, Ricardo Rodriguez e magari Kumbulla e Amrabat). L'edizione odierna del Corriere dello Sport illustra tutti i dati:

"L’aritmetica è un’opinione, e nessuno l’avrebbe mai sospettato, perché dopo aver notato che c’è un fiume da danaro - sono già 122 milioni e 500mila euro impegnati e altri che potrebbero ancora inondare questo microcosmo ch’è il mercato - verrà pur da porsi una domanda e semmai darsi pure una risposta. Aurelio De Laurentiis ha fatto saltare il banco, ha tenuto il pallone al centro del villaggio e anche dei propri pensieri, ed ha avviato una rivoluzione che è cominciata, di fatto, l’11 dicembre, con l’esonero di Ancelotti, e continuerà ad oltranza, nella prossima estate. Nei programmi - se preferite i progetti - è il caso di andarci a leggere, calcolatrice alla mano, e possibilmente arrivandoci preparati, per non sbiancare dinnanzi a quella somma che farebbe stropicciare gli occhi anche a un fondo americano: Matteo Politano è l’ultimo rinforzo, porta via (bonus inclusi) ventitré milioni di euro, da pagare in varie soluzioni, ma pur sempre da riconoscere; e prima di lui, ce ne sono voluti venti (e altri quattro di bonus per Lobotka) e dodici (ma stavolta, miracolo, senza voci aggiuntive) per Demme; aggiungeteci i sessantatré milioni e mezzo per il terzetto del Verona e la sintesi sarà completa. Ora ci sono «lodevoli» intenzioni (alla gente piace così, il tifoso ha tendenze «vampiresche» ovunque) che conducono a Ricardo Rodriguez e anche ad Andrea Petagna e spingono al di là della soglia dei centocinquanta milioni di euro: trecento miliardi delle vecchie lire, direbbero le nostre nonne, mettendosi le mani nei capelli".