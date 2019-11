Tuttosport su Ibrahimovic: Milan in pole, ma non è da escludere il fattore Ancelotti per il Napoli

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport non esclude ancora la S.s.c. Napoli dalla corsa a Ibrahimovic

"L’asso svedese, si sa, è il nome in cima alla lista del mercato del Milan in vista di gennaio. Mercoledì il suo agente Mino Raiola ha incontrato la dirigenza rossonera ed è iniziata la trattativa con contatti che si sono poi sviluppati anche nella giornata di giovedì. Il Milan ha deciso di entrare in gioco e ha messo sul piatto un contratto da 6 milioni netti totali fino al 30 giugno 2021. Raiola è partito da una base più alta, ma ci sono le condizioni per trattare, soprattutto se Ibrahimovic dovesse aprire alla soluzione rossonera. Raiola ora si trova all’estero e tornerà in Italia a metà settimana, quando l’operazione Ibra potrebbe entrare nel vivo. Ma attenzione alla concorrenza: c’è il Bologna, che spera nel feeling fra lo svedese e Mihajlovic, ma anche il Tottenham di Mourinho e il Napoli. Già, De Laurentiis ha ammesso più volte di aver avuto diversi contatti con Ibra, definitivo “un amico”. Ancelotti lo ha allenato al Psg e lo riaccoglierebbe. Insomma, sarebbe sbagliato oggi tagliare fuori il Napoli dalla corsa a Zlatan"