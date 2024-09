McTominay titolare a Cagliari? Ecco chi escluderebbe Conte dalla formazione

Scott McTominay è stato sicuramente uno dei protagonisti della Scozia nelle due gare di Nations League. Il calciatore del Napoli non solo è andato in gol, ma è stato anche uno dei migliori in campo. Antonio Conte lo ha studiato molto attentamente in allenamento nel corso di questi giorni. Stando a quanto si legge sul Corriere dello Sport non è da escludere un debutto dal primo minuto a Cagliari.

Scott McTominay

Napoli - Scott McTominay potrebbe anche debuttare dal primo minuto domenica contro il Cagliari. Lo scrive questa mattina il Corriere dello Sport che non esclude la panchina per Frank Zambo Anguissa qualora le sue condizioni non siano del tutto ottimali dopo gli impegni con il suo Camerun. Conte deciderà a ridosso del match se puntare sull'ex Manchester United oppure no dal primo minuto.