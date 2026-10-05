McTominay, Spinazzola, Marianucci e Giovane: chi può recuperare per Napoli-Frosinone
Le ultime sul recupero dei quattro calciatori fermi ai box da diverso tempo
Ultime notizie calcio Napoli - Ci sono degli aggiornamenti importanti dall'infermeria per l'allenatore Massimiliano Allegri in vista della gara contro il Frosinone. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazioni sui calciatori in via di recupero per la gara contro la squadra di Alvini nel match in programma sabato sera al Maradona.
Infortunati Napoli, chi recupera per il Frosinone
Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda i calciatori che potrebbero recuperare in vista di Napoli-Frosinone in programma sabato sera allo stadio Maradona:
"I due giorni di riposo concessi da Allegri sono finiti: oggi il Napoli torna in campo a Castel Volturno per riprendere i lavori: nel mirino la sfida di sabato contro il Frosinone. Una ripresa che potrebbe regalare le prime buone notizie dall’infermeria. I segnali più confortanti riguardano Marianucci e Giovane, ormai vicini al rientro a pieno regime in gruppo, così come Spinazzola. Discorso più articolato per McTominay, che affronterà domani lo snodo decisivo della visita per l'idoneità agonistica. Soltanto dopo il via libera medico Allegri valuterà se inserirlo tra i convocati per sabato".