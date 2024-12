McTominay decisivo a Torino, Gazzetta: Conte ha trovato il suo Vidal nel Napoli

Ultimissime Calcio Napoli - Irrinunciabile McTominay. Devastante in campo, decisivo sottoporta. La Gazzetta dello Sport di oggi avanza un paragone importante considerando il passato di Antonio Conte.

“Vidal nella Juve, McTominay nel Napoli. Se Conte cambia sistema tattico per un giocatore, vuol dire che di quel giocatore non si può fare a meno. La sua prima Juve virò dal 4-2-4 originario al 3-5-2 per una mezzala-goleador in più. Il Napoli ha fatto percorso inverso, recuperando una linea difensiva a quattro e inserendo lo scossele”.