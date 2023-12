Mazzocchi ad un passo! CorSport: accordo trovato con il Napoli fino al 2027, ecco cosa manca per chiudere

Notizie calcio. Pasquale Mazzocchi, esterno della Salernitana, è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Napoli.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport annuncia di fatto l'acquisto di Mazzocchi da parte del Napoli:

Raggiunto l’accordo con Pasquale Mazzocchi, esterno destro granata nato a Napoli, 28 anni, che reciterà da vice Di Lorenzo: contratto fino al 2027, non resta che attendere il placet della Salernitana, appena reduce dal ritorno in società di Sabatini. Nel caso in cui dovesse essere bloccato, allora si riaprirebbe la pista che porta a Davide Faraoni del Verona, 32 anni.