Mazzarri smentisce: "Mai detto quella frase alla squadra: farò causa"

Calcio Napoli - "Siete uno spogliatoio di vermi". Nella giornata di ieri l'Unione Sarda aveva pubblicato questo virgolettato di Mazzarri alla squadra dopo l'ennesima sconfitta che di fatto è costata l'esonero dell'allenatore. Il quotidiano sardo ha anche scritto che non si sarebbe trattato di esonero bensì di licenziamento per giusta causa per gli insulti che Mazzarri avrebbe urlato verso la squadra. Il tecnico ha smentito tutto con una nota all'ANSA.

mazzarri

Spogliatoio di vermi: Mazzarri smentisce

Queste le parole di Mazzarri rilasciate all'ANSA: