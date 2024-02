Mazzarri non vedrà Napoli-Barcellona: "È troppo"

Walter Mazzarri non vedrà in televisione la sfida di domani sera tra Napoli e Barcellona di Champions league. L'edizione odierna del Corriere della Sera riporta anche un virgolettato del tecnico toscano sull'argomento:

"Va tutto bene, anche se nulla è andato bene, Walter arriva nel giardino di casa, lì c’è Uma, una cucciola femmina di Golden retriever, che gli va incontro. La pet therapy è assai consolatoria: basta una carezza, Mazzarri è già oltre l’esonero Mazzarri vive e sente la sospensione, ed ha un cruccio: Osimhen.

Sì, il centravanti che non ha quasi mai avuto e che avrebbe potuto aiutarlo in quest’avventura complicata finita senza paracadute dopo 97 giorni. Il nigeriano ci sarà dal 1’ domani contro il Barcellona, Mazzarri no. E neanche la vedrà in tv, la partita («È troppo»)".