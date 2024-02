CorSport - Mazzarri a rischio esonero! Può non bastare una vittoria col Barça: scelto il sostituto

Walter Mazzarri esonerato? Sul tecnico di San Vincenzo c'è l'ombra di Marco Giampaolo si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport che, nonostante ieri il tecnico di San Vincenzo abbia smentito le sue dimissioni in quanto convinto ancora di rilanciare il Napoli calcio, racconta invece una situazione totalmente diversa.

Esonero Mazzarri Napoli

Mazzarri a rischio esonero, Giampaolo nuovo allenatore Napoli?

Stando a quanto si legge sul Corriere dello Sport, la panchina di Walter Mazzarri è ormai andata in frantumi; dunque è a rischio.

Per il quotidiano neanche una vittoria contro il Barcellona nell'andata di mercoledì al Maradona salverebbe dall'addio il tecnico di San Vincenzo. La media punti della squadra è peggiorata notevolmente rispetto alla gestione Garcia. La zona Champions di questo passo diventa un miraggio. Per questi motivi, la candidatura di Marco Giampaolo resta un'idea che il presidente Aurelio De Laurentiis starebbe valutando a prescindere dall'esito del match d'andata di Champions League in programma mercoledì allo stadio Diego Armando Maradona contro il Barcellona.