Mazzarri a rischio esonero? Gazzetta: se non batte il Genoa sarà impossibile guardare con fiducia al futuro

Napoli Calcio - Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sarebbe difficile guardare con fiducia al futuro se il Napoli non riuscisse a battere il Genoa questo pomeriggio allo stadio Maradona:

"In termini calcistici, una vita fa. Mazzarri è arrivato a Napoli accolto dall’affetto della gente per le emozioni che aveva saputo dare nella sua prima avventura azzurra, ora però ha bisogno di ricollegarsi al presente e sistemare il prossimo futuro. Il Genoa è soltanto la prima tappa, ma anche per questo la più importante: senza una vittoria oggi sarà impossibile guardare con fiducia al futuro. Perché adesso anche Walter è finito nell’occhio della critica di una città profondamente delusa".