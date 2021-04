Mauro: "Una tra Milan, Juve e Napoli non andrà in Champions. Un singolo trascinatore? Ho giocato con Maradona, c'è un vizio di giornali e tv..."

Ultime calcio Napoli - Massimo Mauro, ex calciatore di Napoli e Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport.

«L’Atalanta secondo me ce la farà e devo dire che ci spero, per come gioca. Per gli altri due posti, vedo una corsa a tre tra Milan, Juventus e Napoli, che secondo me è superiore alle romane. Sì, è superiore perché gioca anche meglio. Voi mi chiedete di parlare di singoli ma io sono viziato. Io ho giocato con Maradona e ho lui come parametro. Diego sì, per davvero, poteva raggiungere un traguardo quasi da solo, trascinando la squadra con sé. I giocatori di oggi non sono a quel livello e, se permettete, in questa visione c’è un vizio di giornali e televisioni, che tendono a ridurre una squadra a un singolo»