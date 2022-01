Mauro: "Insigne-Toronto? Non rinnoverei a nessuno ai prezzi attuali. Napoli favorito più della Juve per la corsa Champions"

Napoli calcio - Massimo Mauro ha rilasciato una intervista all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport su Juve-Napoli

Juventus e Napoli: chi ha più possibilità di andare in Champions?

«Il Napoli. Ha cinque punti in più e anche quando ha perso, come contro lo Spezia, ha creato occasioni. Non si può perdere sempre per un autogol di nuca».

Dovendo tornare presidente, come una volta, chi converrebbe assumere per una stagione da scudetto: Allegri o Spalletti?

«Allegri, che ha vinto di più. Ha personalità da vincente, tutto sommato è una garanzia».

E De Laurentiis, dovrebbe rinnovare Mertens oppure lasciarlo andare?

«Io non rinnoverei nessuno ai prezzi attuali. I presidenti dovrebbero mettersi d’accordo e, con un gentlemen agreement, fissare un salary cap che abbassi gli ingaggi».

Quindi Insigne ha sbagliato ad andare a Toronto. O, a sorpresa, ha fatto bene?

«Io non moralizzo e non do un giudizio sulla persona, però tra avere 4 e 10 milioni a stagione non cambia nulla. Dico ai calciatori: accontentatevi e puntate a giocare in campionati importanti, con stadi pieni, magari per restare in Nazionale».