"Maurizio ritorna da noi: ti daremo 4.500 euro al mese!". Simpatico siparietto tra Sarri e l'ex presidente Sorrento dopo Baku

Simpatico retroscena tra Maurizio Sarri e l'ex presidente del Sorrento Paolo Durante subito dopo la vittoria dell'Europa League. Ecco quanto raccontato dall'edizione odierna del Corriere della Sera: "Non soltanto Napoli, a cui ha dedicato la vittoria, ma anche Sorrento, dove 8 anni fa Sarri allenava e dopo una stagione e mezza in serie C fu mandato a casa. L’ultimo esonero dai campi di provincia prima di iniziare la nuova vita che da Empoli lo avrebbe portato al Napoli e poi al Chelsea. Un esonero diventato oggi quasi una macchia per il presidente del Sorrento, Paolo Durante, tra i primi a telefonargli ieri mattina. «Maurizio, devi promettere però che prima o poi tornerai qui. Ti diamo 4.500 euro a mese». Gli ha detto così, e Sarri se l’è cavata con una battuta: «Arrivo»".