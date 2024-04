Mattia Giani muore in campo a 26 anni come Morosini. Il papà accusa: "Non c'era il medico in campo"

Mattia Giani, calciatore del Castelfiorentino, è morto a soli 26 anni dopo un malore in campo. Il papà accusa: "Siamo distrutti ma ora vogliamo la verità: presenteremo una querela perché vogliamo capire come è morto nostro figlio".

Mattia Giani

Ultime news. La sua storia oggi sul Corriere della Sera. Ci sono voluti 15 minuti prima che l'ambulanza arrivasse al campo: "Io so solo che il medico su quel campo non c’era - dice il papà di Mattia - E che la prima ambulanza del 118 è arrivata senza medico dopo 15 minuti. E che nel frattempo il massaggiatore del Castelfiorentino ha provato a rianimare mio figlio e che poi è scesa una spettatrice dagli spalti che lavora come infermiera per dare una mano. Il defibrillatore c’era ma è stato usato solo dal medico trasportato dalla seconda ambulanza. Si può morire così?".

Fatalità del destino: esattamente 12 anni fa, il 14 aprile 2012, moriva in campo Piermario Morosini, calciatore del Livorno.

Ora per Mattia Giani la Procura dovrà stabilire, una volta che ci sarà l’inchiesta, se ci sono state responsabilità. L’Asl spiega che l’ambulanza è arrivata in 8 minuti e il regolamento della Figc impone la presenza del medico a bordo campo oppure dell’ambulanza. Secondo il padre il medico non c’era ma il club smentisce questa versione: i medici erano a bordo campo.