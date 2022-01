Mathias Olivera, l'agente a Cm.it: "Tanti club su di lui, non solo il Napoli. Non si muoverà a gennaio”

Calciomercato Napoli - Pablo Boselli, agente di Mathias Olivera, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Calciomercato.it. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.

"Mathias ha vari club interessati, non solo il Napoli, ma a gennaio non lascerà il Getafe. Se il Napoli è in vantaggio? No, al momento ci sono gli azzurri e altri club”.