Mario Rui cacciato dall'allenamento, CorrSera: poca concentrazione e poi ha risposto male ad un giovane!

Notizie calcio Napoli le ultimissime oggi. L'edizione odierna del Corriere della Sera svela i motivi dell'allontanamento del portoghese Mario Rui da parte di Rino Gattuso durante l'allenamento di ieri a Castel Volturno.

Mario Rui è stato spedito da Gattuso sotto la doccia, prima che l’allenamento terminasse. È il secondo provvedimento punitivo nei confronti del portoghese in pochi mesi, già in occasione della trasferta di Bologna dell’8 novembre fu mandato in tribuna insieme con Ghoulam. L’allenatore stavolta gli ha imputato scarsa concentrazione, poi ha perso le staffe quando il giocatore si è rivolto in maniera poco urbana nei confronti di un compagno più giovane.