Maradona, ci sarebbero altri audio del medico da cui emerge un quadro terrificante per gli inquirenti

Ultime Napoli - A meno di tre mesi dalla sua morte e nel pieno delle indagini che dovranno accertare se vi sia stata negligenza da parte dei medici che avevano in cura Diego Armando Maradona, spunta un nuovo video dell’argentino, risalente a pochi giorni prima del decesso, nel quale si rivolge al medico Leopoldo Luque. «Sono ammaccato, ma va tutto bene», dice Maradona ripreso nella cucina dell’appartamento di Tigre (dove poi è morto), al fianco dell’ex compagna Veronica Ojeda.

Come riporta Il Corriere della Sera, Maradona parla lentamente ed ha ancora la medicazione alla testa dopo l’operazione per la rimozione di un ematoma subdurale al cervello. «Sai che non mi piacciono le intimità ma quando sono con gente buona esco dalla mia tana», dice l’argentino, che poi saluta il medico. Proprio la figura di Luque è sempre più al centro dell’attenzione: ci sarebbero altri audio del medico, da cui emerge «un quadro terrificante» per gli inquirenti.