Maradona-Barcellona, storia di un rapporto complicato: dall'infortunio alla cocaina, passando per la distruzione dei trofei

Ultime notizie Napoli calcio - Napoli-Barcellona è senza ombra di dubbio, per tutti gli appassionati di sport, la partita per eccellenza di Diego Armando Maradona. "El pibe de oro" arrivò in blaugrana dal Boca Juniors per otto milioni di dollari, una cifra spaventosa per i parametri dell'epoca. La sua esperienza in Catalogna fu segnata da tanti episodi negativi, oltre che da una serie di giocate da urlo, come sottolineato dal quotidiano "Il Mattino" oggi in edicola:

"Una epatite virale, il più grave infortunio della carriera col basco Andoni Goikoetxea che gli entra sulla caviglia «sentii il rumore come di un legno che si spezzava, e poi capii» , le convalescenze, il cattivo rapporto con l'allenatore tedesco Udo Lattek poi sostituito, per la gioia di Diego, da César Luis Menotti , le liti al limite dell'incompatibilità con il presidente Josep Lluís Núñez e la droga".

Fuu lì, infatti, che Diego iniziò ad essere dipendente dalla cocaina. Emblematico un aneddoto raccontato nell'edizione del quotidiano napoletano:

"Prima della Coppa del Rey nell'83, Maradona e Bernd Schuster erano stati invitati alla partita d'addio di Paul Breitner, ma la società non voleva che andassero, e così Diego trascinò il compagno tedesco nella sede della loro squadra per essere ricevuti dal presidente Núñez e farsi dare permessi e passaporti, e, invece, il presidente si fece negare, e Diego guardandosi intorno ebbe una idea da bambino, disse: «Bene, fin quando lui non esce col mio passaporto io rompo trofei». E cominciò afferrando El Trofeo Teresa Herrera cimelio del più vecchio torneo spagnolo lanciandolo e rompendolo, mentre Schuster urlava: «Tu sei pazzo», e Diego rispondeva: «Sì, sono pazzo perché non tirano fuori il mio passaporto, e più passano minuti più trofei lancio». Andò a finire che Núñez uscì e gli restituì il passaporto ma non servì perché gli negarono il permesso di andare alla partita".?