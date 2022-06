Affare Osimhen, valutati oltre 20 milioni: dove giocano oggi Palmieri, Manzi e Liguori?

Notizie Napoli calcio. De Laurentiis accusato di falso in bilancio per l'operazione Osimhen. Ieri la Guardia di Finanza ha perquisito le sedi di Castel Volturno e FilmAuro a caccia di ulteriori prove per quanto riguarda il filone delle plusvalenze fittizie.

Operazione Osimhen, dove giocano oggi Palmieri, Manzi e Liguori?

Nel mirino l'operazione con il Lilla che ha portato Osimhen in azzurro a fronte di un investimento di 71.250.000 euro così articolato: 50 milioni cash e i cartellini del portiere greco Orestis Karnezis (valutato 5.130.000); dei ragazzi della Primavera, Ciro Palmieri (valutato 7 milioni) e Claudio Manzi (valutato 4 milioni); e del giovane in prestito Luigi Liguori (valutato 4 milioni). Nel mirino sono finiti proprio i 21.130.000 euro che rappresentano il valore dei cartellini delle contropartite tecniche.

L'unico ad essere rimasto in Francia è Karnezis che ha disputato una sola partita con il Lille ed ora si è svincolato. I tre giovani napoletani, invece, non hanno mai iniziato la loro avventura d'oltralpe: nella stagione appena conclusa Liguori ha giocato in Eccellenza con l'Assc Ercolanese; Manzi in Serie C con la Turris; Palmieri in Serie D con la Nocerina. Ercolano, Torre del Greco, Nocera Inferiore: nessuno è andato oltre la Napoli-Salerno. A riportarlo è il Corriere dello Sport.