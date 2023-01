Manovra stipendi Juve, Tuttosport: possibili più di 15 punti di penalità! La serie B si avvicina come non mai

Calcio Napoli - Tira una brutta aria a Roma. Gelida e ficcante. Così scrive l'edizione odierna di Tuttosport in merito alle indagini e soprattutto la probabile nuova sanzione che colpirà la Juventus per quanto riguarda la manovra legata agli stipendi nel periodo Covid. le sensazioni non sono positive: si prevede una maxi penalizzazione che porterebbe la Juve praticamente a rischio retrocessione.

Manovra stipendi Juventus in serie B

Stando a quanto scrive Tuttosport se la penalizzazione per il primo filone plusvalenze è stata di 15 punti, la Procura federale potrebbe addirittura aumentare la sanzione, anche il doppio, facendo scivolare così la Juventus in una posizione di classifica che vedrebbe Allegri e la sua squadra lottare per non retrocedere in serie B.