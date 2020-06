Repubblica - Recupero lampo per Manolas, può essere in campo prima del previsto

Notizie calcio Napoli - I colleghi dell'edizione odierna di Repubblicafanno il punto sulla situazione infortunati e in particolare su Kostas Manolas:

"Sta facendo in particolare dei passi da gigante verso il recupero il greco Manolas, che però non sarà rischiato per la gara con l’Inter e nemmeno per l’eventuale ultimo atto della Coppa Italia. Il difensore rientrerà direttamente in campionato, a Verona. Non preoccupano invece gli altri azzurri che in queste settimane erano stati frenati da qualche fisiologico acciacco, dopo uno stop così lungo. La condizione generale del gruppo è molto buona, al punto che per domenica è stata prevista un’altra giornata di riposo. Meglio non esagerare con i carichi di lavoro".