Manolas e Ghoulam in gruppo, Allan quasi! CorSport: Ancelotti e lo staff medico valuteranno se ritenerli già pronti per il Milan

Se Arkadiusz Milik è in forte dubbio per la partita che vedrà il Napoli impegnato con il Milan, dall’altro lato crescono le possibilità di Kostas Manolas e Faouzi Ghoulam, in gruppo sin da ieri, giorno della ripresa degli allenamenti, e poi quelle di Allan, ormai pronto a tornare a lavorare con i compagni. Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Per capire se i tre signori di cui sopra potranno essere disponibili in vista della sfida con il Milan, comunque, bisognerà attendere ancora un po’: tutto dipenderà da come Ancelotti e il responsabile dello staff sanitario azzurro, Raffaele Canonico, valuteranno le rispettive condizioni sotto il profilo medico e atletico. Da considerarsi in forte dubbio è invece Milik, ancora alle prese con la tendinite al pube che lo ha costretto a rientrare dalla Polonia”