Manna vicino al secondo colpo del Napoli: trattativa a buon punto

Calciomercato Napoli - Manca soltanto l'ok definitivo dell'entourage del giocatore pronto ad accettare l'offerta che ha presentato Giovanni Manna per l'ingaggio del calciatore a parametro zero. Dopo Rafa Marin, che sarà ufficiale nei prossimi giorni, il Napoli è vicino ad un altro colpo.

Calciomercato Napoli: secondo colpo di Manna

Secondo le ultime notizie confermate da Il Mattino, continuano ad arrivare conferme per i movimenti di Manna che tiene in mano le redini del ercato del Napoli e sta dosando le forze (economiche) anche per quanto riguarda Leonardo Spinazzola. La trattativa con il 31enne ormai ex Roma è a buon punto, ma il suo entourage dovrà accettare l'offerta del Napoli: un anno più uno con l'attuale ingaggio del cursore di fascia (3 milioni a stagione) spalmato nell'arco di 24 mesi.