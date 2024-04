Manna già immerso nel progetto Napoli: lavora con ADL e Chiavelli per il nuovo allenatore

Non c’è solo il presente nei pensieri del Napoli che oscilla su vari fronti nella costruzione del suo futuro. De Laurentiis con Chiavelli e Manna, ormai sempre più dentro al progetto Napoli, studia le mosse per ripartire dopo quest’annata complicata, come riporta Il Corriere del Mezzogiorno.

Manna già immerso nel nuovo progetto Napoli

Il punto di partenza è l’allenatore, De Laurentiis attende la risposta di Conte a cui ha spiegato condizioni contrattuali e il progetto tecnico con convinzione. Conte si guarda intorno ma De Laurentiis non vuole aspettare troppo per non ripetere gli errori commessi un anno fa. Pioli e Gasperini sono profili che interessano tanto, il Napoli sonda il terreno per capire le condizioni di un possibile addio al Milan e all’Atalanta.