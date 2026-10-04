Mancini intrigato da Vergara, potrebbe riproporlo da titolare! Spunta un retroscena su un Napoli-Real Madrid del 2017

Ultime notizie SSC Napoli - Il centrocampista offensivo del Napoli Antonio Vergara ha la leggerezza dello “scugnizzo”, la freschezza dei giovani che vogliono sfidare il Mondo, le qualità di un campione che non ha mai mollato, neanche davanti ad infortuni gravi come racconta il Corriere dello Sport.

"L’esordio allo Stade de France deve avergli riportato alla mente quella volta che al San Paolo, non ancora Maradona, guardò Zinedine Zidane, uno dei suoi idoli da vicinissimo.

Era stato scelto come raccattapalle ufficiale di Napoli-Real (7 marzo 2017), si vide sfilare vicino gente come Ronaldo e Bale e, appena 14enne, giurò a se stesso che ce l’avrebbe fatta. Venerdì sera, di campioni, ce n’erano altri: Olise, Dembele, Rabiot, Doué, ma lui aveva ancora gli occhi di quel ragazzino affascinato dal calcio.

Un cenno di Mancini, stavolta è toccato davvero a lui. Mancini lo segue da tempo, ne e intrigato calcisticamente, domani sera potrebbe riproporlo da titolare. Il ct sta costruendo una nuova identità azzurra, una Nazionale che sappia ritornare, nel tempo, decisiva e determinante. Le premesse, per Vergara, ci sono tutte"