Mancini: "Inter favorita per lo Scudetto ma altre tre squadre non sono tagliate fuori"

Napoli calcio - Roberto Mancini ha rilasciato una intervista all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Diamo un occhio al campionato. Più sorpreso dell’Inter che sta facendo meglio senza Conte, Lukaku e Hakimi o della Juve che sta facendo peggio con Allegri?

"All’inizio ero convinto che la Juve fosse la squadra da battere. Ma ha trovato dei problemi. L’Inter ha acquistato un grande giocatore come Dzeko e anche Dumfries è forte: oggi è la favorita per lo scudetto. Ma Milan, Napoli e Atalanta non sono tagliate fuori. È una corsa a quattro"