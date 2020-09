Malcuit si ferma, Tuttosport: risonanza di controllo al ginocchio già operato, resterà a riposo a titolo precauzionale per alcuni giorni

Ultime calcio Napoli - Da ieri per Gattuso è già campionato. Allenamento al Training Center di Castelvolturno, per prepararsi all’esordio in Serie A, domenica 20 nel lunch match di Parma come racconta tutto sport:

“Kevin Malcuit ha abbandonato il campo prima della conclusione della sessione e ha fatto tremare tutti perché ha subito un trauma contusivo al ginocchio già operato. Si è trattato solo di uno spavento, perché nel pomeriggio si è sottoposto a una di risonanza di controllo, dalla quale non è emersa alcuna criticità. Resterà a riposo a titolo precauzionale per alcuni giorni”